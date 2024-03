Madonna di Trevignano Il vescovo | apparizioni false

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La “diRomano“, la Signora “dagli occhi e capelli scuri“, capace di moltiplicare gnocchi, conigli e lacrimare copiosamente, è un’invenzione di Maria Giuseppa Scarpulla, in arte Gisella Cardia, sedicente veggente che ogni 3 del mese, per sei anni, ha sostenuto di vederla e di raccoglierne i messaggi. Dopo un’inchiesta durata più di un anno, la diocesi di Civita Castellana, alla guida delMarco Salvi, ha decretato la non soprannaturalità dei fatti in questione (Constat de non supernaturalitate). Mentre Gisella Cardia è ritenuta "inattendibile" e "autoreferenziale". Crolla, dunque, il castello costruito negli anni dalla Cardia e dal marito Gianni, che nel tempo ha accumulato denaro, dalla provenienza non chiara ma molto spesso anche fonte di donazioni da parte di fedeli che poi si sono allontanati ...