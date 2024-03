Maccabi Haifa-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e streaming andata ottavi Conference League 2023 2024

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alle 21:00 di, giovedì 7 marzo lascenderà in campo contro ilal Bozsik Stadion, casa provvisoria europea del club israeliano per via della difficile situazione nella Striscia di Gaza. La squadra viola avrà 400 tifosi al seguito in questadeglidi finale diin quella che è la quinta trasferta a Budapest (V2 P1 S1) e la seconda partita europea consecutiva nella capitale ungherese dopo il pareggio 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che insu Sky Go e NOW. SportFace.

