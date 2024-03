Maccabi Haifa-Fiorentina | Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sognare, nuovamente, quella finale che lo scorso anno è diventata matrigna con la società viola preferendo gli inglesi del West Ham in un ultimo atto che ha lasciato l’amaro in bocca ai toscani. Dopo aver vinto il proprio raggruppamento guadagnandosi la possibilità di saltare il playoff, ladi Vincenzo Italiano torna sul campo europeo cercando di completare quel discorso bruscamente interrotto a Praga. Si ripartirà sempre dall’Est Europa, con Budapest che diventerà il campo neutro di, match impossibile da disputare in Israele per lo scoppio del conflitto che sta caratterizzando, purtroppo, questo momento storico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa andata degli ottavi di finale della UEFAcon le ultime, il cammino europeo ...