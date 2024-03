Maccabi Haifa-Fiorentina | Conference League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

(Di giovedì 7 marzo 2024)è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. Lasi rituffa nella, competizione che i viola non hanno mai preso sottogamba, al punto da giungere sino alla finale di Praga lo scorso anno e ad accarezzare l’idea di vincere un titolo europeo che manca da oltre sessant’anni. L’obiettivo, adesso, è arrivare ad Atene, sede dell’ultimo atto di quest’edizione. E dimenticare l’atroce delusione della sconfitta con il West Ham nella capitale ceca, quando un gol di Bowen a pochi minuti dai supplementari spezzo i sogni dei tifosi ...

Walk around sotto la pioggia e campo pesante. Nella giornata odierna la situazione metereologica dovrebbe essere migliore, ma nel caso non sarà certo il ... (sportface)

Sorteggio positivo per la Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League , i viola hanno evitato avversarie pericolose come Ajax e Aston Villa e dopo ... (infobetting)

Messay Dego del Maccabi Haifa: rammarico per campo neutro e sfida tattica contro la Fiorentina: Il tecnico del Maccabi Haifa, Messay Dego, esprime rammarico per giocare in campo neutro anziché ad Haifa. Sottolinea l'importanza di giocare per la gente e il paese. Valuta tatticamente il prossimo m ...lanazione

Le curiosità. Prima partita con una israeliana. Record nel mirino: La Fiorentina affronta stasera il Maccabi Haifa in una sfida storica. Potrebbe raggiungere 150 vittorie internazionali e stabilire primati europei. Il Maccabi, campione nazionale, ha partecipato a tut ...lanazione

