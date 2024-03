Maccabi Haifa Fiorentina 3-4 | Barak nel finale dà la vittoria in volata!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alla Bozsik Aréna il match valido per gli ottavi di Conference League tra: sintesi, tabellino e risultato live Alla Bozsik Aréna, il match valido per gli ottavi didi Conference League 2023/2024 tra. PRIMO TEMPO Partenza subito in discesa per i viola: al 3? Nzola, pescato libero in mezzo all’area da Kayode, infila di testa, trovando subito il vantaggio. Gli israeliani però reagiscono e guadagnano metri fino al pareggio: corner – nato da una posizione di sospetto fuorigioco – e Seck infila Terracciano, con la difesa viola colpevolmente ferma. Il goil da fiducia agli israeliani che alla mezzora rimontano: bella giocata in verticale che pesca Kinda. Ancora una volta la difesa viola è troppo passiva e ...