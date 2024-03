Ma quali “motivi ideali”. È giusto condannare gli eco-attivisti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha esordito commentato la condanna ad 8 mesi ad alcunidi Ultima Generazione: “Vedete com’è l’Italia, signori? Dei ragazzi, delinquenti a mio parere, danno l’assalto alle sedi istituzionali: imbrattano il Senato, statue eccetera. Arriva dopo svariati mesi una sentenza, una condanna a otto mesi anche ad un risarcimento e tutti quanti a dire «è esagerato, questi ragazzi di ultima degenerazione, in fondo, che cosa hanno fatto di male?». E no, amici miei. Non si può agire e poi frignare. Ma la cosa che mi fa incazzare di più è un’altra: le attenuanti perché hanno agito persociali. Tu ti rendi conto? Questi hanno agito persociali, perché sonodel clima e loro dicono che non fare nulla significa accettare il disastro sotto i nostri ...