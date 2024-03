L’urlo di BigMama | Nella mia musica metto il sangue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Caschetto biondo, maestoso girocollo di strass, vestito corvino dalle spalline arricciate, unghie-artiglio eccentriche e rapaci. È una “Maleficent” chic quella incarnata ieri mattina a Milano daper presentare, suo primo (vero) album in uscita un mese dopo il 22° posto a Sanremo con La rabbia non ti basta. Ma nel caso della rapper irpina, il messaggio conta più della canzone (40ª in classifica questa settimana) e quello ha fatto indubbiamente centro, come conferma l’invito a portare la sua esperienza al palazzo di vetro dell’Onu per parlare di bullismo e body shaming come accaduto una settimana fa. "Rispetto alle esperienze passate, in questo album ho cercato di incontrare i gusti anche di chi mi ha scoperta al Festival pur senza snaturare la mia vena urban" ammette l’eroina queer, all’anagrafe Marianna Mammone, 24 anni domenica ...