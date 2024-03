Lunedì sera arbitra Federico Dionisi della sezione dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sampdoria-Ascoli è stata affidata alla direzione di. Il fischietto abruzzese potrà vantare l’ausilio degli assistenti Paolo Bitonti di Bologna e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto uomo ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. In sala var invece vedremo all’opera Luigi Nascadi Bari con Lorenzo Maggioni di Lecco ad assisterlo., omonimo dell’ex attaccante bianconero, ha già incrociato la strada del Picchio in 6 circostanze con il bilancio complessivo di un solo successo bianconero, un pareggio e ben quattro sconfitte. Quella che resta l’unica affermazione dell’Ascoli sotto l’ggio diè la sfida andata in scena al Del Dua il 10 luglio 2020, quando i ...