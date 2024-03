Lunedì arriva la Sea Watch 5 | a bordo la salma di un 17enne | è il nono sbarco di una Ong a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – E’ atteso per11 marzo, intorno alle 10, l’arrivo presso il terminal di Porto Corsini, il, a partire dal 31 dicembre 2022, di navi Ong. Si tratta della Ong Sea5, nave battente bandiera tedesca, attualmente al largo dell’isola di Malta, che ha recuperato 51 migranti più unadi un, morto ieri sulla nave dopo circa due ore dal salvataggio. Oggi pomeriggio il Prefetto diCastrese De Rosa ha convocato alle 17.30 una prima riunione del Tavolo di Coordinamento con tutti gli Enti coinvolti per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza delle 51 persone ae del feretro del ragazzo deceduto. Quello disarà, come detto, il ...