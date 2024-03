Lukaku reagisce in modo inaspettato alla domanda sul futuro a Roma | risate a crepapelle

Europa League: la Roma travolge il Brighton 4-0: reagisce il Brighton ma è bravo Svilar su Welbeck. A pochi minuti dall'intervallo il raddoppio di Lukaku che sfrutta un errore di Dunk. Nella ripresa due gol in pochi minuti di Mancini prima e ...ansa

Roma-Brighton 4-0, gol e highlights: i giallorossi ipotecano i quarti di finale: Quella di Dybala è stata la prima rete stagionale dell'argentino in Europa. L'ex Juve ha però segnato già 12 gol in campionato. Rete numero 7 in Europa League invece per Lukaku che aggancia Aubameyang ...sport.sky

Europa League, Roma-Brighton 4-0: i giallorossi prenotano i quarti: Poker show della Roma in Europa League. Nell'andata degli ottavi di finale la squadra di De Rossi travolge 4-0 il Brighton e indirizza nel migliore dei modi il discorso qualificazione in vista del rit ...sportmediaset.mediaset