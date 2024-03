Lucchese - 91° minuto | pari agrodolce Testini | Grande prestazione | buon punto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) La, nel giro di due minuti, era... riuscita a piombare in una voragine degna dei migliori film horror. In vantaggio di un gol per gran parte del match, il Pontedera era riuscito a pareggiare ed addirittura a ribaltarlo nel giro di centoventi secondi. Ma, come sempre, a togliere le castagne dal fuoco a questa formazione ci ha pensato Rizzo Pinna che ha messo a segno una doppietta. Con Gorgone squalificato, arriva in sala stampa il suo "secondo", Emiliano. "Credo che, nel primo tempo – ha commentato il vicetrainer – ci sia stata una partita a senso unico, dove laha fatto una, contro un Pontedera che è tra le squadre che riesce a mettere più in difficoltà gli avversari e potevamo tranquillamente anche essere sul 2 a 0". "Nel secondo tempo, però – aggiunge ...