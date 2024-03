Lopez | Puntiamo ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "A Terranuova mi trovo benissimo, c’è un bel gruppo e una società che mi ha subito accolto a braccia aperte". Sono queste le prime parole di Juan Francisco Ortiz, il centravanti argentino approdato in riva al Ciuffenna in concomitanza del mercato invernale. Sul palmarés, 2 gol in campionato e 3 in Coppa a partire da dicembre. El Tanque arriva in Italia nel 2018, dove viene ingaggiato dal Castiadas in serie D. Nell’estate 2019 è allo Jonica FC e in tre stagioni mette a segno 31 reti. Nel 2022 passa alla Nissa, poi al Budoni. Prima di arrivare in Valdarno veste la maglia del Mazara. "Sono felice di essere arrivato in Toscana, mi ero stancato del mare - sorride - e sono in cerca di nuovi stimoli. Per ora sono soddisfatto della scelta, spero di esserlo ancora di più al termine del campionato. Certo, all’inizio c’è bisogno di ambientarsi ma attraverso il gioco si ...