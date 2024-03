L’opera misconosciuta di Guillaume Faye | il pensatore imprescindibile del sistema per uccidere i popoli

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar – Cinque anni fa oggi, scompariva, il vulcanico e fiammeggiante teorico della «Nouvelle Droite» che ha segnato diverse generazioni di militanti e cambiato la visione del mondo di molti nostri contemporanei. Ahimè, forse non abbastanza, una ricca opera di gioventù resta ancora ampiamente sconosciuta., colui che ha rivoluzionato il pensiero non conforme Lo scopo di queste righe non è quindi tanto di evocare l’uomo – ricco di contrasti! – ma di invitare nuovi lettori a scoprire i suoi lavori, alquanto illuminanti: se tratta dei temi più importanti, nei suoi scritti nessun gergo da secchione, niente chiacchiere da pseudo-sapiente, la sua lettura è accessibile a tutti. Perché, pur essendo titolare di dottorato in scienze politiche e detentore di una solida ...