L’oncologa contro la serie Tv Doc | «Inesattezze | cure sperimentali | guarigioni | così si illudono i pazienti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Federica Grosso è responsabile della struttura Mesotelioma e tumori rari all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria vicino a Casale Monferrato. E oggi in un’intervista a La Stampa si arrabbia con latv Doc, trasmessa dalla Rai. Che ha parlato proprio della malattia in cui è specializzata, raccontando die recidive «con molte». «L’ho sempre amata ma quest’anno dopo la seconda puntata,spiazzante, ho smesso di guardarla. È stato allucinante sentire quelle cose, ho spento la tv. Non si può dire che di mesotelioma si guarisce», racconta a Giulia Di Leo. La dottoressa spiega che «l’aggressività della patologia dipende molto di più dall’istologia: li classifichiamo in epitelioide, sarcomatoide e bifasico. Poi si cita una cura ...