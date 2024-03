L' omaggio delle città d' arte Musei gratuiti per le donne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il prossimo 8 marzo sarà una Giornata Internazionale della Donna all'insegna dell'e della conoscenza. Su proposta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, infatti, l’ingresso per lenei, nei parchi archeologici, nei complessi monumentali, nei castelli, nelle ville, nei giardini storici e, più in generale, in tutti i luoghi culturali dello Stato italiano, sarà gratuito. Sono numerose le iniziative organizzate al fine di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica sull'importanza, storica e sociale, di tale celebrazione. Tra i tanti appuntamenti in programma, a Bologna spicca 'Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri', un'attività di approfondimento che, a partire dalle ore 17, si svolgerà nella Pinacoteca nazionale: si tratta di un percorso fra i capolavori esposti nella galleria, con l'obiettivo di far ...