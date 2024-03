Lodi | la cooperazione tra vicini contribuisce a sventare furti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Valera Fratta (), 7 marzo 2024 – La sicurezza è una questione popolare e Valera Fratta ne è un esempio virtuoso. La "ricetta" della Associazione controllo del vicinato ha funzionato e latraha portato a risultati a vantaggio di tutti:"Abbiamo sventato diversie in un anno è cresciuta da uno a tre gruppi di cittadini sentinella". Lo assicura Leonardo Cordone di Cerro al Lambro, referente e socio del sodalizio, che lavora al suo rafforzamento insieme al socio referente di zona e consigliere comunale, delegato alla Sicurezza, Andrea Margani. "Facciamo parte dell’Associazione del vicinato, da non confondere con un altro sodalizio che si chiama Associazione di vicinato. La costituzione dei gruppi a Valera Fratta segue il modello collaudato ed efficace adottato nel Comune di Cerro al Lambro ...

