L’Occidente e il Cristianesimo | la desacralizzazione del mondo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Uno degli aspetti più inquietanti che caratterizza il declino del modello occidentale riguarda la progressiva dissolvenza della religione cristiana nella nostra vita e nel nostroculturale, a cui assistiamo con passività nichilista, quasi come se non ci riguardasse più. Chi era abituato a vivere il tempo della religione cristiana e i suoi momenti vivificanti quasi non si accorge più del silenzio che trova nelle chiese sempre più vuote ed abbandonate. Il nuovo oppio dei popoli L’ateismo è diventato l’oppio dei popoli, indifferente ai temi religiosi coi quali le generazioni passate hanno condiviso momenti di gioia e sopportato momenti di dolore e di disperazione, nutrendo la speranza di una dimensione sacrale che oggi abbiamo perso. Prevale l’insensibilità verso l’emozionalità dell‘uomo a fronte delle immani tragedie giornaliere: siamo ritornati alla banalità del ...

