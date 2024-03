L’obiettivo è avere un mondo migliore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Oggi parleremo di qualcosa di davvero importante: il nostro ambiente! Sapete cos’è l’ambiente? È tutto ciò che ci circonda: comprende la terra, gli alberi nei parchi, i fiumi e i laghi dove possiamo nuotare, l’aria che respiriamo e gli animali che incontriamo nei boschi. È come la nostra casa, solo molto più grande! È importante proteggerlo perché ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere sani e felici. Purtroppo, a volte, lo danneggiamo senza accorgercene. Uno dei problemi più gravi che dobbiamo affrontare è l’inquinamento dei rifiuti. Ogni giorno, tonnellate di rifiuti vengono gettate via senza essere riciclate o smaltite correttamente, danneggiando mari, fiumi, foreste e città, causando danni irreparabili agli ecosistemi e mettendo a rischio la vita di molte specie animali e vegetali. Ogni anno vengono svolti numerosi bilanci riguardanti i dati sull’inquinamento, e da ...