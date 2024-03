Lo street artist in un museo. Così Varese celebra Ravo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Aha iniziato negli anni Novanta come writer, per poi diventareconquistando la fama con il recupero del classicismo nel contemporaneo e la riproduzione di opere di grandii del passato attraverso l’uso della bomboletta spray. AndreaMattoni è diventato un nome noto a livello internazionale, dall’Europa fino al Brasile. Dopo tanto peregrinare il ritorno nella sua, dove comunque in questi anni non è mai mancato, con alcuni murales realizzati in diversi Comuni. Ma la novità è che oraapproda in uncon una sua personale, che aprirà tra un mese al Castello di Masnago. Proprio il luogo dove nel 2016 aveva partecipato a una mostra collettiva. "Era giusto organizzare una personale a ...