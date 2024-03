Lo stile «Masaniello» di De Luca è contagioso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Combattenti forse per vocazione, capipopolo sicuramente per autoconservazione politica. Il modello assoluto è stato - e rimane - Vincenzo De, che ha elevato l’arroganza a prassi di governo. Ma loda agit-prop scatenato contagia sindaci, candidati di scranni europei e leader in cerca di partito. Perché magari i supporter saranno scarsi, ma la verve è incendiaria. Ogni mattina, nella savana partenopea, un governatore si sveglia. A dispetto delle settantaquattro primavere, per non perire politicamente, sa che dovrà correre più veloce dei ferini avversari. Il celebre proverbio africano sulla gazzella e il leone diventa il mantra del governatore campano, Vincenzo De. Costretto a trasformarsi nella versione triviale e assatanata di, il pescivendolo pazzoide che nel 1647 capeggiò la rivolta dei ...