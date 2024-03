Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 131 punti

Borsa chiusura 7 marzo: la Bce non frena i mercati, tutti in rialzo in Europa e anche in America. Ma a Milano pesante caduta di Tim (-23%): Le scelte della Bce e le parole della presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva alla riunione, hanno fornito nuovo ossigeno all’obbligazionario e lo spread tra Btp decennale e ...firstonline.info

La Bce spinge i mercati, spread sui minimi da fine 2021: Francoforte e Parigi guadagnano lo 0,7% , Milano più lenta a +0,16% appesantita dallo scivolone di Telecom Italia ...rainews

Bce, Lagarde: non aspetteremo che l’inflazione scenda al 2% per tagliare i tassi. Giugno sarà un mese decisivo: Prima dell’incontro, le scommesse erano su tre tagli, con una probabilità del 72% di un quarto. Su questa scia il rendimento del Btp decennale è sceso sui minimi dalla fine di dicembre scorso al 3,62% ...milanofinanza