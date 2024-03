Lo splendido borgo di Cortona palcoscenico di Chianina & Syrah

Arlate: la mostra di Carla Colombo dal titolo "Un'altra me": Un’occasione in più per conoscere un’altra espressione artistica della pittrice, ma anche per visitare lo splendido borgo di Arlate con la particolare e storica abbazia dedicata ai santi Colombano e ...merateonline

Un castello e tante leggende, questo borgo dell’Emilia Romagna è una vera scoperta: Voglia di fare un viaggio nel tempo e di vivere un sogno a occhi aperti Allora la meta gusta è questo bellissimo borgo dell’Emilia Romagna ...stylosophy

3 Borghi da scoprire lungo le sponde dell'Adige. Che Incanto!: Paesi senza tempo che vengono cullati dallo scorrere delle acque del fiume che gli scorre al fianco. Avete capito di quali borghi italiani stiamo parlando. Eccone almeno 3 da non ...msn