LM10 | prima collezione in denim disegnata dallo stilista Mario Dice

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nasce, un nuovo brand che presenta la sua “opera”. Presentata presso lo spazio LineaPelle Fair di Piazza Tomasi di Lampedusa,prende forma da un’idea di Lorenzo Murgolo, architetto e designer che ha assecondato la sua passione per la moda ed in particolare per il Jeans e tutto il mondo, protagonista assoluto del progetto, con l’intento di dare allo stesso un’altra collocazione di mercato. L’ideatore, con questaesperienza nella moda, ha voluto condividere la sua filosofia, contraria alle dinamiche attuali di mercato, studiando unadi capi di elevata qualità, sostenibili e realizzati con la passione e l’attenzione al dettaglio tipica della sartoria artigianale italiana. La, sia da donna che da uomo, si inserisce nel ...