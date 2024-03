Liverpool | Klopp | “Bello riavere Salah | testa allo Sparta Praga”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mohamedha subito un infortunio al tendine del ginocchio giocando con l’Egitto alla Coppa d’Africa a gennaio. Da quando è tornato ha giocato e segnato come sostituto solo contro il Brentford il 17 febbraio e dara è stato messo da parte per affaticamento muscolare. Ora questo acciacco sembra essere stato superato e Jurgenpuò dirsi felice di averedisponibile per la sfida di Europa League contro lo. “Mo ha viaggiato. È con noi, si è allenato due giorni – ha detto-, è pieno di energia. Dobbiamo vedere, ma è cosìche sia tornato. È davveroper noi e puoi vedere che anche lui è molto felice.” Poiha aggiunto: “È una situazione davvero sfortunata che lui sia ...

