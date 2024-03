LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini in fuga Il gruppo controlla

Leggi tutta la notizia su oasport

13.31 I sei fuggitivi mantengono un margine di sicurezza: circa cinque minuti nei confronti del. 13.25: Mancano 100 chilometri alla fine della. 13.17: Vantaggio di due minuti e mezzo per i fuggitivi. 13.11: Anche ilsta affrontando la discesa verso Acquasanta Terme. Da capire poi quando vorranno entrare in azione le squadre dei velocisti. 13.06: Riepiloghiamo i sei fuggitivi: Lorenzo Quartucci (Team Corratec – Vini Fantini), Davide Bais (Team Polti Kometa), Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling ...