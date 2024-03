LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Milan ci riprova e insegue anche la maglia azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadella. Un’altra frazione non scontata e piena di insidie nella “Corsa dei due mari”, ma difficilmente ci saranno stravolgimenti in classifica generale. Si parte da Arrone per arrivare a Giulianova dopo 207 km. Dal Mar, si approda al Mare in particolare nelle Marche. Una frazione che presenta in tutto 2600 metri di disllo, ma ...