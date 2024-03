LIVE Sonego-Kecmanovic 7-6 5-4 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUEPOINT! Prima al centro vincente del. 30-15 Dritto incrociato di rara potenza messo a segno da. 30-0 Servizio vincente. 15-0 E’ largo il dritto inside out a botta sicura del tennista di Belgrado. 4-5 Game. Servizio vincente del serbo, ma dopo il cambio di camposervirà per il. 40-0non trova l’impatto in risposta. 30-0 Servizio e rovescio a segno per il tennista di Belgrado. 15-0 Due bordate seguite da una delicata palla corta vincente da parte di. 5-3 Game. E’ lunga la risposta di dritto del serbo, cheora ...