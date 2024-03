LIVE Sonego-Kecmanovic 7-6 3-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio lungolinea ben giocato dal serbo. 3-2! Ancora un’ottima difesa con il rovescio tagliato di Lorenzo che manda in tilt l’avversario. C’è il! 0-40 Tre palle. CHE PUNTOOO! Difesa con il rovescio in back e dritto in corsa incrociato vincente del. 0-30 Il nastro trascina fuori il dritto del serbo. 0-15 Prima l’ottimo lob che ricaccia indietro, poi il dritto incrociato. Alè Lorenzo! 2-2 Game. Servizio e dritto a segno per Lorenzo, che impatta nuovamente l’avversario. AD-40 Ancora un gran servizio vincente del torinese. 40-40 Prima al centro vincente provvidenziale del, che si ...