LIVE Sonego-Kecmanovic 7-6 1-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | il serbo prova a reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Sul nastro il dritto inside out di. 15-0 Dritto spalle alla rete non banale dell’azzurro che riesce ad ottenere il punto nonostante il buon lob dell’avversario. 2-1 Game. Scappa via la risposta di dritto di. 40-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di. 40-0 Servizio vincente del. 30-0 Il nastro trascina fuori la risposta di rovescio del torinese. 15-0 Lorenzo stecca la risposta di dritto. 1-1 Game. Prima esterna vincente dell’azzurro, che tiene agevolmente la battuta. 40-0colpisce male la risposta di dritto. 30-0 ACE dell’azzurro, che arriva in doppia cifra. 15-0 Servizio e dritto vincente in contropiede di ...