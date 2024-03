LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini in fuga ma il gruppo controlla

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.30 13:58 Pierre Latour si aggiudica il GPM di terza categoria di Col de la Sausse. Il francese della TotalEnergies precede l’olandese Paasschens ed il danese Norsgaard. 13:54che sembra intenzionato a tenere a debita distanza i fuggitivi per poi rientrare prima dell’arrivo a Sisteron. Da capire se glidi classifica punteranno ad un blitz allo sprint intermedio oppure se i velocisti resistenti vorranno giocarsi le ultime chance di vittoria. 13:50 Al termine del primo GPM gli atleti affronteranno una discesa di circa 15 km prima di ritrovare un lungo tratto ...

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso che si presta a diverse interpretazioni: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza quinta della Parigi-Nizza 2024, si va da Saint-Sauveur-de-Montagut a Sisteron, per un totale ...

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Buitrago vince in salita, maglia gialla a Plapp: 16.36 La nostra DIRETTA LIVE della Parigi-Nizza finisce ...

