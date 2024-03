LIVE Parigi-Nizza 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Gruppo compatto a 10 km dall’arrivo! Scatti e controscatti verso l’arrivo

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.30 16.10 Remco Evenepoel ci prova in discesa fuoriuscendo dal: il belga però è controllatissimo. 16.08 Momento die contro: coinvolti anche gli uomini di classifica. 16.05 Inizia l’ultimo giro del circuito finale. I fuggitivi, non ancora ripresi, hanno tolto abbuoni e punti ai “Big” del. 16.05 Ripresi i fuggitivi!a 10 km. 16.01 Ora sono 15? i secondi tra i fuggitivi e il. 15.58 In ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-Nizza LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE ... (oasport)

Parigi-Nizza LIVE! Quinta tappa interlocutoria. Ultima chance per Mads Pedersen Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Finalmente una bella giornata! Una novità rispetto alle prime giornate della Parigi-Nizza 2024 caratterizzate da cieli nuvolosi, qualche precipitazione oltre a temperature abbastanza rigide. Mentre è ...eurosport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso che si presta a diverse interpretazioni: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza quinta della Parigi-Nizza 2024, si va da Saint-Sauveur-de-Montagut a Sisteron, per un totale ...oasport

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Buitrago vince in salita, maglia gialla a Plapp: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Parigi-NIZZA LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO 16.36 La nostra DIRETTA LIVE della Parigi-Nizza finisce ...oasport