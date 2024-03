LIVE Olympiacos-Virtus Bologna 28-32 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | emiliani ancora avanti dopo 15?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-38 Un solo libero segnato da Tornike Shengelia: +5! 33-37 Papanikolau glaciale dall’arco: tripla del veterano e -4 per i greci, esplode il Peace & Friendship Stadium! Time-out di coach Banchi. 30-37 2/2 per Kostas Papanikolau dalla lunetta: -7! 28-37 PAJOLAAAAA! LA TRIPLAAAAAAAA 28-34 Appoggio perfetto di Tornike Shengelia: 4 punti per il georgiano e +6! 28-32 2/2 per Brazdeikis dalla lunetta: -4! 26-32 Ottima uscita dal minuto in sospensione per gli ellenici con Filip Petrusev! 24-32 Taglio perfetto del centro ex Efes Istanbul: i bolognesi provano a spingere sull’acceleratore, +8 e time-out per coach Bartzokas! 24-30 Semi-gancio in reverse di Ante Zizic: +6 ...