LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | bene Franceschi e Tarantino | tra poco Ceccon-Miressi nei 100 stile

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01: prestazione al di sotto delle aspettative per Thomasche si conferma lontano dalla forma migliore e chiude quarto con 49?36, rischiando di restare fuori dalla finale di oggi.Conte Bonin che vince in 48?41, secondo Zazzeri in 48?66, terzo Di Cola con 49?28. Orae Frigo 10.59: Leonardo Deplano domina la sesta batteria con 48?09, secondo Megli con 49?18, terzo Izzo con 49?65. Il tempo di Deplano è da qualificazione ai Giochi Olimpici. Vedremo se qualcuno saprà fare meglio. Ora, Zazzeri e Conte Bonin 10.58. Un buon Marco Orsi si aggiudica con 50?40 la quinta batteria dei 100. Ora Deplano, Megli e Izzo 10.56: Buona prova di Alessandro Ragaini con 50?01 che gli permette di vincere la quarta ...

