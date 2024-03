LIVE Milan-Slavia Praga 4-2 | Europa League 2024 in DIRETTA | Pulisic sigla la quarta rete!

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Ultimo giro d’orologio della partita. 90? Ci saranno quattro minuti di recupero. 88? Dentro Boril e Jurecka, fuori Doudera e Masopust nello. 86? Goooooooooooooooooool,, fa tutto Leao supera tre uomini e mette per un comodo colpo di4-2. 84? Jovic con il sinistro sfiora il primo palo. 82? Fuori Giroud e Reiijnders, dentro Okafor e Bennacer nel. 80? Doudera al volo manda alto. 78? Furia dei tifosi,che comanda il gioco. 76? Fuori Loftus-Cheek, dentro Jovic al. 74?che trova difficoltà a venire avanti. 72?...

