LIVE Milan-Slavia Praga 3-1 | Europa League 2024 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?che prova ad attaccare in modo coordinato per dare un senso al ritorno. 50? Leao sfiora il gol, attacca ancora il. 48? Fuori Florenzi e Gabbia, dentro Tomori e Calabria nel. 46?il! 21.50che parte in difficoltà per l’atteggiamento tattico della squadra ospite, ma l’espulsione di Diouf cambia tutto portando il match totalmente a favore dei rossoneri. A tra poco per il! 47? Finisce il primo3-1. 45? Goooooooooooooooooooool, Loftus-Cheek, colpo di testa perfetto che chiude ogni tipo di ...