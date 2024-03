LIVE Milan-Slavia Praga 1-1 | Europa League 2024 in DIRETTA | Doudera pareggia i conti!

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Leao di testa impegna Stanek. 37? Nonostante l’inferiorità numerica dello, gli ospiti non rinunciano ad attaccare. 35? Cinque minuti di assoluto spettacolo. 33? Gol di, rete clamorosa al volo di fuori area,1-1. 31? Gooooooooooooooooool, Giroud, di testa insacca in rete,1-0. 29? Tiro dalla distanza di Florenzi, pallone che finisce a lato. 27? Punizione non sfruttata per il. 25? Cambia la partita per il, che ora può alzare il baricentro. 23?in dieci uomini. 21? Attenzione arriva il momento che può cambiare ...

Milan, Furlani: "La squadra è completa e può competere sia in campionato che in Europa": Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Europa League contro lo Slavia Praga. Ecco le sue dichiarazioni: "E' ...tuttojuve

Milan-Slavia Praga, il risultato in diretta LIVE: Andata degli ottavi di finale di Europa League a San Siro. Slavia Praga in 10 dal 26' per un rosso diretto a Diouf (entrata sulla caviglia di Pulisic), dopo che gli ospiti erano partiti bene, mettendo ...sport.sky

Maccabi Haifa-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE: Primo match non amichevole tra Maccabi Haifa e Fiorentina che si affrontano sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. Italiano manda in c ...sport.sky