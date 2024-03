LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | via alla FP1 Ferrari più vicina alla Red Bull?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 27 curve da affrontare ad altissima velocità. Gomme hard per le duedi Leclerc e di Sainz. 14.32 Bottas in pista con la Sauber, mentre Hamilton fa una prova di partenza e va sul tracciato. Asfalto molto sporco. 14.32 I piloti si preparano per scendere in pista e conoscere le condizioni della pista. 14.30 Prende il via una prima sessione significativa fino a un certo punto, perché in fase diurna. Tuttavia, i team sfrutteranno la FP1 per capire se tutto nelle macchine funzioni e non ci siano criticità da affrontare. 14.30 VIAFP1!!! 14.28 Sainz girerà nella FP1, per cui tutto rientrato dopo quanto accaduto ieri. Problemi gastrointestinali e qualche linea di febbre. 14.27 Le curve in cui la SF-23 era davvero in difficoltà sono diventate i punti ...