LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Verstappen guida la FP1 | Leclerc e Sainz bene sul passo gara Dalle 18 30 la FP2

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABANDIERA A SCACCHI!!! 15.30 1:34.143 perche infila un altro giro molto interessante, rispetto all’1:34.3 di. 15.29 Adessogira in 1:34.097, che è un bel giro, ma da considerare fino a un certo punto. 15.27 1:34.7 il ritmo di, mentre la Ferrari ha effettuato tornate molto lente, non si sa se per il traffico in pista in questo momento. 15.26 Le due Ferrari in pista con gomme hard. 15.25 Vedremo se la Ferrari farà qualche giro con tanta benzina o meno. 15.23 In questi ultimi minuti si farà qualche giro con tanta benzina nel serbatoio. 15.23 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:29.659 3 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.186 3 3 Sergio PEREZ Red Bull ...

14.44 Cambio della trasmissione per Checo Perez, la seconda su cinque per questa stagione. Un dato importante. 14.43 ... (oasport)

15.12 Verstappen si porta davanti in 1:29.659 a precedere di 0.352 Russell e di 0.572 Norris, mentre Leclerc ... (oasport)

