LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la FP2 | la Ferrari vuole ricucire il gap da Verstappen

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Buongiorno e bentornati a Jeddah, tra 40 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP dell’. 15.40 E’per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alla FP2, in programma dalle 18.00 italiane. 15.37 Le due Rosse non sono sembrate così performanti con le gomme morbide, avendo qualche problema di troppo di sovrasterzo, mentre nella simulazione del passo gara, con le mescole dure, Leclerc e Sainz hanno fatto vedere un ottimo ritmo, all’altezza di quello di, con Charles anche meglio. Chiaramente, sono tempi indicativi fino a un certo punto, in quanto la sessione più attendibile sarà la prossima perché in condizioni nottune. 15.35 Calato il ...