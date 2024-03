LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | tra poco la FP1 Ferrari più vicina alla Red Bull?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Sainz girerà nella FP1, per cui tutto rientrato dopo quanto accaduto ieri. Problemi gastrointestinali e qualche linea di febbre. 14.27 Le curve in cui la SF-23 era davvero in difficoltà sono diventate i punti di forza della SF-24, è qui che la nuova vettura va molto veloce? Lo scopriremo a Jeddah. 14.24poi potrebbe trovarsi piuttosto bene anche perché in grado di girare molto bassa e quindi sfruttare meglio l’efficienza. 14.21 Secondo i dati a disposizione, la SF-24 gode di un front-end solido in inserimento, buon rendimento nei cambi di direzione, carico nelle curve medio veloci e soprattutto una power unit, la 066/10, in grado di sprigionare tanta potenza nell’arco della tornata. 14.18è pronta a ottimizzare il rendimento della SF-24. Si è cercato di ...