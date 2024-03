LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Alonso stacca Verstappen e Leclerc | quarto Russell

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Perez continua in 1:34.215, Le Ferrari si preparano per entrare in azione. 18.52 Entra in pista anche, a sua volta con le gomme medie. Norris è in azione con le soft, Sainz ancora con le soft. 18.51 Perez inizia la sua simulazione di passo gara con le medie in 1:34.941. 18.50 Migliora, ma non di molto, Sainz con il secondo giro con le soft. Lo spagnolo si porta in settima posizione a 628 millesimi dalla vetta. 18.49si è portato in seconda posizione con un gap di 230 millesimi da. L’inglese ha migliorato nettamente nel secondo tentativo. 18.48 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 FernandoAston Martin1:28.827 2 2 GeorgeMercedes+0.230 3 3 MaxRed Bull Racing+0.331 34 ...