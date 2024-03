LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Alonso il più veloce | Leclerc 4° e Sainz 7° ma con un buon passo gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.17 Grazie per la cortese attenzione, lasi chiude qui. Ci rivediamo domani alle ore 14.30 per la FP3, quindi alle ore 18.00 le qualifiche! 19.15 In casa Ferrari la sensazione è che solo da domani si inizierà a forzare per il cronometro mentre suli tempi sono stati decisamente interessanti. 19.13 Come ampiamente preventivabile Max Verstappen impressiona sia sul giro secco sia soprattutto sul, ma èa piazzare il miglior tempo. 19.14 RIEPILOGO TEMPI FP2 1 FernandoAston Martin1:28.827 3 2 George RUSSELL Mercedes+0.230 5 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.331 44 CharlesFerrari+0.353 5 5 Sergio PEREZ Red ...