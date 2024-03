LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Alonso al comando | Ferrari che mette in mostra un buon passo gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12 Perez chiude in 1:34.391, Sainz 1:34.120, Verstappen 1:33.729 spaventosooooooo! 19.11 Leclerc che giro!! 1:33.886 per il monegasco! Russell 1:34.477, Perez 1:34.391, Verstappen 1:33.911. 19.10 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi. Leclerc 1:34.536, Sainz 1:34.459. Verstappen 1:34.053! 19.08 Leclerc ancora in 1:34.696 e scende 1:34.220 e 1:34.394,1:34.978, quindi alza a 1:40.2, Verstappen 1:34.231, Perez alza il ritmo in 1:35.467. 19.06 Sainz è in azione con gomme medie e inizia in 1:35.526. Leclerc 1:34.696.fa segnare 1:34.524, Hamilton 1:34.620. 19.04 Leclerc sembra avere iniziato senza rovinare la gomma e ora va sull’1:34.429. Verstappen spaventoso in 1:33.911! Perez 1:34.191. 19.02 Leclerc migliora finalmente in ...