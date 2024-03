LIVE Cobolli-Carballes Baena | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | chi vince trova Medvedev!

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel 1° turno del Masters 1000 ditra Flavioe Roberto. Il match si articolerà nella prima mattinata italiana, visto che sarà il 6° a partire dalle ore 20:00. L’azzurro gioca per la prima volta un Masters 1000mente dal tabellone principale, lui che vanta due partecipazioni a Roma, una grazie a una WC e l’altra nel 2023 dopo essersi qualificato. In questoha, fin qui, fatto faville raggiungendo due volte i quarti di finale allo ATP, un 3° turno Slam e migliorando continuamente il suo best ranking. Adesso va in caccia della prima ...

Cobolli-Carballes Baena oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, streaming: Nelle prime ore del mattino italiano di venerdì 8 marzo, Flavio Cobolli farà il proprio esordio nel Masters1000 di Indian Wells. Il tennista romano giocherà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena ...oasport

Fognini, Cobolli e Sonego: diretta Indian Wells, orario e dove in tv: La sfida tra Sonego e Kecmanovic è in programma alle 20 (orario italiano) e verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso in streaming su NOW, SkyGo e ...tuttosport

LIVE Camila Giorgi-Boulter 6-3, 6-2, WTA Indian Wells 2024 in DIRETTA: ottimo match d’esordio per l’azzurra, che ritrova il sorriso: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-VAN ASSCHE Si chiude qui la Diretta LIVE del 1° turno vittorioso di Camila Giorgi. Vi ricordiamo che domani saranno in campo a Indian W ...informazione