LIVE – Assoluti primaverili nuoto Riccione 2024 | terza giornata in DIRETTA

(Di giovedì 7 marzo 2024) Latestualedelladei Campionati Italianididi. Proseguono le gare, e anche nelladi giovedì 7 marzo i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore, tappa importante per valutare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Si preannuncia grande spettacolo: tra le finali del pomeriggio spiccano i 100 stile femminili con Sofia Morini, Chiara Tarantino e Costanza Cocconcelli, e quelli maschili con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Manuel Frigo. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di giovedì 7 marzo per la sessione mattutina, mentre alle ore ...

Assoluti UnipolSai. Bene Fresia. Batterie 4^ giornata LIVE: IN AGGIORNAMENTO A Riccione prosegue lo spettacolo con le batterie della terza giornata degli Assoluti UnipolSai, in programma fino a sabato 9 marzo. Finali dalle 17.30, in diretta su Raisport +HD con ...federnuoto

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Thomas Ceccon prova a stupire nei 100 sl!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione - I tempi limite per i Giochi olimpici di Parigi - La presentazione dei Campionati Italia ...oasport

Batman, Superman, Harry Potter, i LIVE service e la folle gestione di Warner Bros.: Dopo le ultime dichiarazioni del responsabile della divisione gaming di Warner Bros., facciamo il punto sulla fantastica gestione di Batman, Superman e Harry Potter.multiplayer