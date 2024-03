LIVE Arnaldi-Van Assche 7-6 7-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | il ligure si regala la sfida a Carlos Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:59 Termina qui la nostratestuale di-van. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 00:58 Match laborioso al cospetto di un avversario che a sprazzi ha messo in difficoltà Matteo. Importante la prestazione al servizio dell’azzurro, capace di scagliare 11 ACE e trasformare in punti il 79% degli scambi avviati con la prima. MATTEOb. LUCA VAN7-6 (6) 7-6 (3). Servizio e dritto vincente dell’azzurro. Finisce qui. Due tiebreak magistrali giocati dal sanremese, che al secondo turno sfiderà lo spagnolo. 6-3 TRE MATCH POINT. ...