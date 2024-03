LIVE Arnaldi-Van Assche 7-6 6-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | ancora tiebreak time

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2. Perfetta la costruzione del punto dell’azzurro, che chiude con una rabbiosa volèe alta di dritto. 3-2. Servizio vincente del francese. 3-1. Scarico su questo rovescio van. Arriva il minibreak! 2-1. ACE del ligure che sale in doppia cifra. 1-1 Non passa il rovescio incrociato del transalpino. 1-0 van. Scappa via il tentativo di cambio di ritmo con il rovescio dell’azzurro. 6-6 Game. Altro servizio vincente di Matteo.ad! 40-0 Gran prima al centro del ligure, che si procura tre palle del 6 pari. 30-0 Palla corta e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Game van Assche . Servizio vincente del francese , che si carica. AD-40 Scappa via il dritto difensivo del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Game van Assche . Non passa il dritto del sanremese, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per rimanere ... (oasport)

Tennis, Indian Wells si tinge subito di azzurro: Arnaldi, Cobolli e Fognini dominano in quota, per Sonego esordio in salita: Come riporta AgiproNews, la California accoglie i tennisti italiani e i bookmaker danno i primi verdetti: a Indian Wells Matteo Arnaldi parte davanti in quota contro Luca Van Assche. Lo scontro è una ...napolimagazine

Arnaldi-Van Assche, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: chi vince trova Alcaraz!: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Matteo Arnaldi ed il francese Luca Van A ...oasport

Time Violation, puntata n°8: LIVE su Twitch questa sera alle 22: Appuntamento alle 22 su Twitch per l'ottava puntata di Time Violation, con tutti i fari puntati su Indian Wells ...ubitennis