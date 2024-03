LIVE Arnaldi-Van Assche 5-4 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | il francese serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Colpisce in ritardo questo dritto in arretramento Matteo. 5-5 Game van. Decolla la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta. 40-15 Continua a spingere senza timore il transalpino, che si carica. 30-15 Peccato. Di poco in corridoio il recupero di dritto dell’azzurro. 15-15 Scarico su questo dritto dal centro Matteo. 0-15 Stupenda l’accelerazione con il rovescio lungolinea di. 5-4 Game. Con il quinto ACE Matteo tiene la battuta. Dopo il cambio di campo vanservirà pernel set. 40-30 Volèe alta di rovescio giocata con troppa sufficienza dal sanremese. 40-15 Arriva una prima esterna che coglie di sorpresa il transalpino. 30-15 Servizio vincente ...