Lite tra Alessio e Perla | lei piange | lui bestemmia ancora e dà un pugno al tavolo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tensione alle stelle nalla Casa del Grande Fratello e nuovatraFalsone eVatiero a poche ore dalla nuova puntata del reality di Canale 5. Cosa è successo? Ad accendere la scintilla sarebbe stato un errore commesso dalla gieffina.traal Grande Fratello La preparazione di una crepes con troppo olio da parte diavrebbe portato alle lamentele di. Da qui l' intervento della salernitana che, stizzita, ha replicato: Falle tu allora! Era pochissimo, capirai. Me la prendo io quella, non fa niente, ti prendi la seconda tu! Proprio il suo tono non sarebbe andato giù a Falsone che rivolgendosi ad alcuni inquilini presenti in cucina ha commentato: Risponde come se fosse… Non le si può dire niente. Dovrebbe ...