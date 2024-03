(Di giovedì 7 marzo 2024), che si fa sempre più concreta, di unumanitario” per. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando di avere comunicato l’adesione dela Ursula von der Leyen. “È unache nasce da Cipro per aiutare la popolazione palestinese”, ha aggiunto.

L'artista Italiano Jorit parla con Putin, poi fanno una foto insieme: "in Italia si dicono tante cose strane su di lei". Al che il presidente ha risposto: "Certo, basta che non mi dia un pizzicotto per sincerarsi che sono una persona reale". Putin ha poi fatto una foto ...notizie.tiscali

Gaza, settimo mese di guerra. Italia aderisce a proposta corridoio umanitario marittimo. Israele bombarda anche il Libano: Tra l'11e il 12 marzo inizierà il Ramadam, ma per ora si stanno affievolendo le speranze che un accordo sul rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre e per arrivare a una ...ilmattino

IL MINISTRO - Tajani: "L'Italia aderisce alla proposta di corridoio marittimo per Gaza": L'Italia aderisce "alla proposta, che si fa sempre più concreta, di un corridoio umanitario marittimo" per Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando di aver comunicato l ...napolimagazine